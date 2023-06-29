Самсонов считает, что Мичков должен играть в одном из трех первых звеньев клуба НХЛ

Нападающий был выбран "Филадельфией" под седьмым общим номером на драфте лиги

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Матвей Мичков способен играть в одном из трех первых звеньев команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также в большинстве. Такое мнение ТАСС в четверг высказал бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года, бывший игрок шести клубов НХЛ Сергей Самсонов.

"Смотря по нарезкам, читая статьи и слушая скаутов, все прекрасно понимают, что он в команде НХЛ он должен быть в топ-6 и играть в большинстве, создавать моменты в атаке, быть игроком, который сможет решить исход матча и которому не нужно особо много времени, пространства, чтобы заявить о себе. По его мастерству, катанию и мышлению он под это подходит", - сказал Самсонов.

18-летний нападающий СКА Мичков был выбран "Филадельфией" под седьмым номером в первом раунде драфта НХЛ.

Победитель Олимпийских юношеских игр (2020), лучший снайпер регулярного чемпионата Молодежной хоккейной лиги в сезоне-2020/21 и плей-офф лиги (2022) Мичков в последнем сезоне сыграл в аренде в "Сочи", где в 27 матчах набрал по системе "гол+пас" 20 очков (9+11).