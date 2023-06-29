Чемпион мира 2014 года по хоккею Белов рассказал о перспективах Гуляева в НХЛ

Защитник был выбран "Колорадо" под 31-м номером

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Перспективы защитника омского "Авангарда" Михаила Гуляева в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) будут зависеть в том числе от того, сколько молодежи в составе клуба, а также игроков с односторонними контрактами. Такое мнение ТАСС в четверг высказал бывший защитник омского клуба, чемпион мира 2014 года, выступавший в "Эдмонтоне" в 2013-2014 годах Антон Белов.

"В НХЛ не будут смотреть на возраст, это бизнес-проект, где во главу угла ставят результат и деньги. Если парень будет давать результат, он будет в составе, а если ошибок будет больше, чем полезных действий, то будут проводить воспитательные процедуры, - сказал Белов. - Что касается его клуба, на что стоит обратить внимание, так это на количество перспективных игроков и хоккеистов с односторонними контрактами. Иногда настолько все забито, что просто нереально пробиться в состав".

"Надо также смотреть и на количество российских игроков в клубе, потому что первое время нужна адаптация. Да и другая страна, другой менталитет - ко всему этому надо будет привыкать. Я сам так и не смог привыкнуть: мне было там некомфортно, 27 лет уже не тот возраст, чтобы сидеть и ждать", - добавил он.

В первом раунде драфта НХЛ, который прошел в ночь по московскому времени на четверг в Нашвилле (США, штат Теннеси), Гуляев был выбран "Колорадо" под 31-м номером. Белов и Гуляев играли в "Авангарде" в одной паре.

18-летний Гуляев имеет контракт с "Авангардом" до апреля 2025 года. В минувшем сезоне он провел за команду 13 матчей, в которых отдал голевую передачу, а также сыграл 22 игры в Олимпбет - Молодежной хоккейной лиге за "Омских ястребов" и 12 матчей во Всероссийской хоккейной лиге за "Омские крылья".