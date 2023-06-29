Михаила Аверина назначили на пост председателя совета директоров омского "Авангарда"

Он сменил Александра Крылова

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Михаил Аверин назначен председателем совета директоров омского хоккейного клуба "Авангард". Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.

"За последние годы "Авангард" одержал много спортивных побед, построил "G-Drive - Арену", открыл хоккейную академию в Омске. Теперь важно укрепить фундамент для новых достижений и воспитания следующего поколения российских хоккеистов на всех этапах начиная с академии. У нас опытная, профессиональная команда, и моя задача - поддерживать условия для ее роста и развития", - сказал Аверин.

Аверин сменил на этом посту Александра Крылова, который объявил об уходе 25 мая. Он занимал эту должность с 2018 года.

Сейчас Аверин обеспечивает правовое сопровождение инвестиционных проектов, а также взаимодействие с органами государственной власти в группе компаний "Газпром нефть".

В прошлом сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги "Авангард" занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Команда дошла до финала конференции в плей-офф, где в серии до четырех побед уступила казанскому "Ак Барсу" со счетом 1-4.