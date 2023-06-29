Юран сообщил о продлении контракта с футбольным клубом "Пари Нижний Новгород"

В прошлом сезоне клуб обыграл "Родину" по итогам стыковых матчей и сохранил прописку в РПЛ

ТАСС, 29 июня. Сергей Юран продолжит работу на посту главного тренера футбольного клуба "Пари Нижний Новгород" после сохранения прописки в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом специалист рассказал "Спорт-Экспрессу" в четверг.

"Да, изначально в моем соглашении был пункт, согласно которому в случае решения задачи невылета команды из РПЛ контракт автоматически продлевается на два года", - сказал Юран.

10 июня "Пари НН" со счетом 0:2 на своем поле уступил московской "Родине" в ответном стыковом матче за право играть в РПЛ в сезоне-2023/24, но по итогам двух встреч сохранил место в высшем дивизионе чемпионата России. В первой игре нижегородская команда победила на выезде со счетом 3:0.

Юрану 54 года, до "Пари НН" последним местом работы специалиста были подмосковные "Химки". Под его руководством команда смогла сохранить прописку в РПЛ в сезоне-2021/22, обыграв "СКА-Хабаровск", а также дошла до финала кубка страны в сезоне-2019/20. Также он работал в тренерском штабе московского "Спартака", возглавлял московский "Алмаз", ставропольское "Динамо", латвийский "Диттон", эстонский ТФМК, ярославский "Шинник", казахстанский "Локомотив", азербайджанский "Симург", новосибирскую "Сибирь", калининградскую "Балтику", армянский клуб "Мика", красногорский "Зоркий" и "СКА-Хабаровск".

Следующий сезон "Пари НН" начнет домашнем матчем против петербургского "Зенита". Первый тур РПЛ пройдет 21-23 июля.