РУСАДА за первые полгода собрало у спортсменов более пяти тысяч допинг-проб

Тестирование проводилось в 20 странах мира

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по июнь 2023 года взяло у спортсменов 5 082 допинг-пробы. Об этом на Всероссийском совещании по актуальным проблемам реализации антидопинговой политики сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"РУСАДА тестирует спортсменов всех уровней, возрастов и независимо от региона, - сказала Логинова. - На конец июня 2023 года отобрано 5 082 пробы, тестирование проводилось в 20 странах мира и 77 регионах Российской Федерации".

Из 5 082 проб 1 973 были взяты во время соревнований, 3 109 относятся к внесоревновательному тестированию.

Проверка допинг-проб, отобранных РУСАДА, проводилась в семи зарубежных лабораториях.