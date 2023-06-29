Юран заявил, что к ушедшему из "Пари НН" футболисту Глушакову нет претензий по самоотдаче

Полузащитник выступал за клуб с февраля по июнь 2023 года

ТАСС, 29 июня. Покинувший футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" полузащитник Денис Глушаков всегда профессионально исполнял свои обязанности, к нему нет претензий по самоотдаче. Об этом "Спорт-Экспрессу" в четверг рассказал главный тренер команды Сергей Юран.

"Претензий по самоотдаче к Денису точно нет. Он всегда был профессионалом. Просто в конце сезона заболел, простудился, не смог нам помочь", - сказал Юран.

Глушаков выступал за "Пари Нижний Новгород" с февраля по июнь 2023 года.

Глушакову 36 лет, за "Пари Нижний Новгород" он провел девять матчей в разных турнирах и отметился одним забитым мячом. Ранее полузащитник играл за подмосковные "Химки", грозненский "Ахмат", московские "Спартак" и "Локомотив". В составе "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету игрока 57 матчей и 5 голов за сборную России.