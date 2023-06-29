Гуськов: выбранные на драфте НХЛ Гуляев и Симашев показали, что имеют огромный потенциал

Дмитрий Симашев был выбран "Аризоной", Михаил Гуляев - "Колорадо"

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выбранные в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 18-летние защитники Михаил Гуляев и Дмитрий Симашев показали своей игрой огромный потенциал. Такое мнение высказал ТАСС в четверг вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.

"Самое главное, что у этих защитников огромный потенциал, что они показали уже на уровне Молодежной хоккейной лиги. У них было несколько матчей КХЛ, они не просто так поднимаются по вертикали в своих клубах, - сказал Гуськов. - Они доказывают это именно своей игрой".

"У обоих защитников отличное катание, видение площадки, все в порядке с броском. Если ребята продолжат развиваться, не опускать руки и идти только вперед, их ждет хорошее будущее. Главное, это работа", - добавил он.

В первом раунде драфта НХЛ, который состоялся в американском Нашвилле в ночь на 29 июня по московскому времени, Симашев был выбран под шестым номером "Аризоной", Гуляев - под предпоследним, 31-м номером "Колорадо". Матвей Мичков был выбран под седьмым номером "Филадельфией", Даниил Бут - под 12-м номером "Аризоной".

Воспитанник "Локомотива" Симашев имеет контракт с "Локомотивом" до 2025 года. За ярославский клуб он сыграл 18 матчей, за "Локо" в Олимпбет - Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) - 29 игр, в которых набрал по системе "гол+пас" 10 очков (1+9), за "Локо-76" в том же турнире - четыре матча, в которых отдал две передачи. Гуляев провел за "Авангард" 13 матчей (0+1), а также 12 игр за "Омские Крылья" во Всероссийской хоккейной лиге (0+4) и 22 матча в МХЛ за "Омские Ястребы" (2+23).