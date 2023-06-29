Юран рассказал о задаче "Пари НН" в предстоящем сезоне чемпионата России по футболу

В прошедшем сезоне чемпионата России клуб занял 13-е место

ТАСС, 29 июня. Футболисты "Пари Нижний Новгород" должны стараться побеждать в каждом матче следующего сезона чемпионата России и радовать болельщиков. Об этом "Спорт-Экспрессу" в четверг рассказал главный тренер команды Сергей Юран.

"Отвечу так. Цель - стараться побеждать в каждом матче, радовать своих болельщиков, собирать полный стадион", - сказал Юран.

В прошедшем сезоне чемпионата России "Пари НН" занял 13-е место в турнирной таблице и сохранил прописку в высшем дивизионе национального первенства, победив по сумме двух стыковых матчей московскую "Родины" (3:0, 0:2). Предстоящий сезон команда начнет домашней игрой с действующим чемпионом страны петербургским "Зенитом", которая пройдет в период с 21 по 23 июля.