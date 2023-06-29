РУСАДА призвало федерации принимать все меры для содействия допинг-контролю

Вероника Логинова напомнила, что тестирование спортсменов проводится без предварительного уведомления

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Спортивным федерациям необходимо создать для сотрудников антидопинговых служб все условия для проведения процедуры допинг-контроля во время проведения соревнований. Об этом на Всероссийском совещании по актуальным проблемам реализации антидопинговой политики заявила в четверг генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

"Спортивным федерациям необходимо принять меры для обеспечения соответствующих условий для проведения допинг-контроля в рамках спортивных мероприятий, организуемых федерациями, - сказала Логинова. - Необходимо также разъяснить должностным лицам и работникам организаций, обеспечивающих проведение соревнований и размещение спортсменов, об обязанности оказывать содействие при проведении допинг-контроля. Они должны понимать, что тестирование спортсменов как в соревновательный, так и во внесоревновательный период проводится в соответствии с ключевым критерием, а именно без предварительного уведомления".

C 28 по 30 июня РУСАДА проводит в онлайн-режиме Всероссийское совещание по актуальным проблемам реализации антидопинговой политики, на котором подводятся итоги работы в первом полугодии 2023 года.