Юран рассказал, что не испытал радости от вылета футбольного клуба "Химки" из РПЛ

Подмосковный клуб досрочно вылетел из РПЛ после того, как в 28-м туре "Пари НН" победил "Сочи"

ТАСС, 29 июня. Бывший главный тренер подмосковного футбольного клуба "Химки" Сергей Юран не испытал радости от вылета команды из Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом специалист, возглавляющий "Пари Нижний Новгород", в четверг рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Я уже как-то говорил, что незлопамятный. Мы решали свою задачу, не думали о "Химках", которые к тому же сильно изменились с момента моего ухода, почти все игроки, с которыми работал, уже покинули подмосковную команду. Нет, никакого реваншистского настроения у меня не было, чисто рабочий момент. Я уже забыл про ту историю, обижаться - удел слабых, двигаюсь вперед. Просто мне жаль болельщиков "Химок", которые ко мне хорошо относились, радости от вылета этой команды точно не испытал", - сказал Юран.

"Химки" досрочно вылетели из РПЛ после того, как в 28-м туре "Пари НН" победил "Сочи" (4:0).

Юрану 54 года, до "Пари НН" последним местом работы специалиста были подмосковные "Химки", которые он покинул в начале прошлого сезона. Под его руководством команда смогла сохранить прописку в РПЛ в сезоне-2021/22, обыграв "СКА-Хабаровск", а также дошла до финала кубка страны в сезоне-2019/20. Также он работал в тренерском штабе московского "Спартака", возглавлял московский "Алмаз", ставропольское "Динамо", латвийский "Диттон", эстонский ТФМК, ярославский "Шинник", казахстанский "Локомотив", азербайджанский "Симург", новосибирскую "Сибирь", калининградскую "Балтику", армянский клуб "Мика", красногорский "Зоркий" и "СКА-Хабаровск".