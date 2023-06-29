Четырех россиян выбрали в первом раунде. В США стартовал драфт НХЛ

Первым из российских хоккеистов был выбран защитник Дмитрий Симашев

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Четыре молодых российских игрока были выбраны в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который прошел в американском Нашвилле. В последний раз столько россиян были выбраны три года назад, а неожиданностью стало то, что форвард СКА Матвей Мичков был выбран не первым из соотечественников.

Первый раунд прошел в ночь на 29 июня по московскому времени. Как и ожидалось, под первым номером "Чикаго", выигравший драфт-лотерею, взял 17-летнего канадца Коннора Бедарда, которому все прочат блестящее будущее в НХЛ. Небольшим сюрпризом стало то, что под вторым номером ушел не его соотечественник, чемпион мира этого года Адам Фантилли, а швед Лео Карлссон, которого взял "Анахайм". Фантилли же стал третьим, доставшись "Коламбусу". Ожидаемо в первую пятерку выбранных попал американец Уилл Смит, которого взял "Сан-Хосе".

"Понятно, что Бедард - забивная машина, заряжен на гол, но бывало так, что при игре вдвоем против одного он находил момент, чтобы вовремя отдать шайбу, уходил от выпада соперника. Бедард читал игру на шаг вперед, и сверху здорово просматривается, какие он передачи отдавал, например, в большинстве. Я был удивлен, что в таком возрасте парень так мастеровито играет. Может, у него нет таких огромных габаритов, но для меня он похож на такой гибрид между Сидни Кросби и Стивеном Стэмкосом", - высказал свое мнение в разговоре с ТАСС бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года, выступавший в НХЛ Сергей Самсонов.

Согласно преддрафтовым рейтингам, Мичков мог стать четвертым-пятым, однако этого не произошло. Пятым "Монреалем" был выбран австрийский защитник Давид Райнбахер, причем объявлявший его вратарь команды Кэри Прайс сначала забыл фамилию игрока. Шестым был выбран "Аризоной" российский защитник "Локомотива" Дмитрий Симашев, который явно не ожидал, когда назвали его фамилию. Только потом "Филадельфия" выбрала Мичкова. За 30 с лишним лет после распада СССР российские игроки не так часто закреплялись в этом клубе, можно вспомнить только недавно обменянного в "Коламбус" Ивана Проворова, а также Дмитрия Юшкевича.

"Смотря по нарезкам, читая статьи и слушая скаутов, все прекрасно понимают, что Мичков в команде НХЛ должен быть в топ-6 и играть в большинстве, создавать моменты в атаке, быть игроком, который сможет решить исход матча и которому не нужно особо много времени, пространства, чтобы заявить о себе. По мастерству, катанию и мышлению он под это подходит", - подчеркнул Самсонов.

Мичков хочет выиграть Кубок Стэнли

Сразу после своего выбора Мичков, который в 2021 году стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную сборную, и самым молодым автором гола в составе команды, кратко поделился планами в НХЛ. "Я очень счастлив, что оказался в "Филадельфии", у меня нет слов, это невероятные эмоции. Я думаю, что скоро [можно ждать меня в НХЛ], это моя мечта. Моя мечта - Кубок Стэнли", - сказал он.

Контракт Мичкова со СКА действует до конца апреля 2026 года. В прошедшем сезоне за основную команду он провел только три матча и в основном выступал в "СКА-Неве" во Всероссийской хоккейной лиге, а также в аренде в "Сочи". В обеих командах он был результативен: в "СКА-Неве" набрал 14 очков в 12 играх, а в "Сочи" - 20 очков в 27 матчах.

Остальные трое выбранных российских игрока на драфте также в основном выступают в молодежных командах, имея долгосрочные контракты с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). За основные команды в прошедшем сезоне защитник "Авангарда" Михаил Гуляев, Симашев и его одноклубник по "Локомотиву" Даниил Бут провели в среднем порядка 15 игр. Гуляев был выбран под предпоследним, 31-м номером "Колорадо", а Бут - как и Симашев, "Аризоной".

"В НХЛ не будут смотреть на возраст, это бизнес-проект, где во главу угла ставят результат и деньги. Если парень будет давать результат, он будет в составе, а если ошибок будет больше, чем полезных действий, то будут проводить воспитательные процедуры. Что касается его клуба, на что стоит обратить внимание, так это на количество перспективных игроков и хоккеистов с односторонними контрактами. Иногда настолько все забито, что просто нереально пробиться в состав", - высказал мнение ТАСС о Гуляеве игравший с ним в омском клубе чемпион мира 2014 года Антон Белов.

Единорог драфта

Во второй раз в истории драфтов НХЛ один клуб в первом раунде выбрал двух россиян. В 2000 году "Чикаго" под 10-м номером забрал Михаила Якубова, под 11-м - Павла Воробьева. Среди российских защитников раньше Симашева выбирались только Олег Твердовский (2-й номер, "Анахайм", 1994 год), Андрей Зюзин (2, "Сан-Хосе", 1996) и Виталий Вишневский (5, "Анахайм", 1998).

Примечательно, что и Бут, и Симашев по своим параметрам оказались выше (под два метра) и тяжелее двух других россиян, выбранных в первом раунде. "Самое главное, что у этих защитников огромный потенциал, что они показали уже на уровне Молодежной хоккейной лиги. У них было несколько матчей КХЛ, они не просто так поднимаются по вертикали в своих клубах. Они доказывают это именно своей игрой", - отметил в разговоре с ТАСС вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.

"У обоих защитников отличное катание, видение площадки, все в порядке с броском. Если ребята продолжат развиваться, не опускать руки и идти только вперед, их ждет хорошее будущее. Главное, это работа", - добавил он.

В "Аризоне" объяснили причины выбора сразу двух российских хоккеистов в первом раунде. "Мы называем его [Симашева] единорогом драфта, таких игроков трудно найти, парней, которые могут так двигаться и кататься при таких габаритах. Мы немного познакомились с ним и просто влюбились в него, как он ведет себя на льду и за его пределами. У него есть лидерские качества, он хорошо говорит по-английски, и он очень привлекательный и интригующий перспективный игрок, и такие защитники не подлежат обмену в НХЛ", - цитирует пресс-служба НХЛ генерального менеджера "койотов" Билла Армстронга.

Он же сравнил Бута с двукратным бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной США нападающим Тэйджем Томпсоном и еще одним американским форвардом Алексом Таком, которые выступают за "Баффало". "Бут похож на смесь Тэйджа Томпсона и Алекса Така, нам нравится его соревновательный дух. Даниил - хоккеист, который способен влиять на результат. Он хочет этого, и у него для этого есть все данные", - подчеркнул Армстронг.

Остальные шесть раундов драфта будут проведены в четверг начиная с 18:00 мск.