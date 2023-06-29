Союз ММА России попросил Минспорт пересмотреть решение о приостановке аккредитации

Союзом ММА России разрабатываются меры по повышению безопасности при проведении муниципальных, региональных и межрегиональных соревнований

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Участники конференции Союза смешанных единоборств (ММА) России попросили Министерство спорта РФ пересмотреть решение о приостановке аккредитации организации. Об этом говорится в тексте письма в адрес министра спорта РФ Олега Матыцина, которое есть в распоряжении ТАСС с четверга.

Ранее в Союзе ММА России сообщили, что Минспорт приостановил аккредитацию организации на три месяца после случая со смертью подростка на турнире в Амурской области.

"В рамках конференции был проведен всероссийский семинар по проблемам безопасности и духовно-нравственного воспитания в ММА, в ближайшее время запланировано повышение квалификации тренерского штаба и проведение очередной аттестации судейского корпуса, - говорится в письме. - Союзом ММА России разрабатываются иные меры по повышению безопасности при проведении муниципальных, региональных и межрегиональных соревнований. Лишение аккредитации сделало невозможным проведение ряда соревнований международного, всероссийского и федерального уровня, на которых было запланировано в том числе присвоение очередных спортивных званий спортсменам, которые честно и самоотверженно шли к этому моменту".

"Все делегаты конференции, представители региональных федераций просят пересмотреть решения комиссии до истечения трехмесячного срока аккредитации и надеются, что Союз ММА России будет восстановлен в правах и сможет, как и раньше, выполнять обязанности по развитию вида спорта в Российской Федерации, следовать разработанной Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2030 года", - отмечается в письме.

5 июня сотрудники СК РФ возбудили уголовное дело в отношении судьи прошедших 4 июня в Белогорске Амурской области соревнований по ММА. По версии следствия, во время турнира подозреваемый допустил к проведению боя двоих несовершеннолетних спортсменов без боксерских шлемов открытого типа. Такие шлемы являются обязательными в возрастной группе 16-17 лет. В результате поединка 16-летний спортсмен получил травму, несовместимую с жизнью.

О гибели подростка 4 июня написал в своем телеграм-канале глава Белогорска Станислав Мелюков. Он сообщил, что при проведении соревнований были соблюдены все необходимые юридические процедуры - положение о турнире, согласие родителей на участие несовершеннолетнего, допущенный состав участников. В Союзе ММА России сообщили, что организация выясняет обстоятельства смерти участника турнира.