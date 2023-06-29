"Спартак" заключил трехлетний контракт с хоккеистом Порядиным

Нападающий ранее выступал за "Нефтехимик"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Московский клуб Фонбет - континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" заключил трехлетний контракт с нападающим Павлом Порядиным. Об этом в четверг сообщает пресс-служба красно-белых.

Порядин перешел в "Спартак" 2 мая из нижнекамского "Нефтехимика" в результате обмена. В обратном направлении последовали форвард Дмитрий Злодеев и защитник Артем Сериков. Также "Нефтехимик" получил от "Спартака" денежную компенсацию.

Порядину 26 лет, в прошлом сезоне он провел 73 матча, в которых отметился 24 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. Нападающий стал лучшим бомбардиром и снайпером "Нефтехимика" по итогам сезона. Порядин дважды принимал участие в Матче звезд КХЛ (2020, 2023).

"Спартак" занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции в прошлом сезоне КХЛ и не сумел пробиться в плей-офф. "Нефтехимик" стал восьмым на Востоке и проиграл в первом раунде будущему финалисту турнира казанскому "Ак Барсу" в серии до четырех побед со счетом 2-4.