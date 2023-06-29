РУСАДА зафиксировало снижение числа нарушений, связанных с употреблением каннабиноидов

С начала 2023 года был выявлен один такой случай

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по итогам первой половины 2023 года зафиксировало четырехкратное снижение числа нарушений, связанных с употреблением каннабиноидов, по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом на Всероссийском совещании по актуальным проблемам реализации антидопинговой политики сообщила в четверг генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Сократилось количество проб, в которых были обнаружены каннабиноиды (в 2022 году - 4 случая, в 2023-м - 1), и в два раза - число нарушений, связанных с употреблением мельдония (в 2022-м - 18, в 2023-м - 9)", - сказала Логинова.

C 28 по 30 июня РУСАДА проводит в онлайн-режиме Всероссийское совещание по актуальным проблемам реализации антидопинговой политики, на котором подводятся итоги работы в первом полугодии 2023 года.