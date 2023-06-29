РУСАДА призвало федерации по неолимпийским видам спорта усилить борьбу с допингом

Значительная доля проб, обтираемых у спортсменов по неолимпийским видам, оказывается положительной, отметила Вероника Логинова

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Общероссийским федерациям по неолимпийским видам спорта необходимо усилить работу по предотвращению случаев нарушений антидопинговых правил спортсменами, тренерами и персоналом спортсменов. Об этом сообщила в четверг ТАСС генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

"РУСАДА отбирает определенное количество проб и в неолимпийских видах спорта, - сказала Логинова. - В рамках совещания мы обратились к представителям этих видов спорта с просьбой более активно работать в направлении информирования спортсменов о существующих правилах и стандартах. Значительная доля проб, обтираемых у спортсменов по неолимпийским видам, оказывается положительной. Есть случаи намеренного приема, но есть и случаи, которые говорят о недостаточном информировании".

"На примере работы, проводимой Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА), и по результатам анализа основных показателей ВФЛА за период с 2021 по 2023 год мы можем говорить о том, что активная работа по профилактике нарушений приводит к значительному сокращению случаев нарушений. РУСАДА готова оказать необходимое содействие представителям федераций и помочь выстроить соответствующую работу со спортсменами", - добавила собеседница ТАСС.

C 28 по 30 июня РУСАДА проводит в онлайн-режиме Всероссийское совещание по актуальным проблемам реализации антидопинговой политики, на котором подводятся итоги работы в первом полугодии 2023 года.