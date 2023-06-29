Чемпион мира 2018 года Канте приобрел бельгийский футбольный клуб "Виртон"

В сезоне-2022/23 "Виртон" занял последнее место во втором по силе дивизионе чемпионата Бельгии

ТАСС, 29 июня. Консорциум во главе с французским полузащитником Нголо Канте завершил сделку по приобретению бельгийского футбольного клуба "Виртон". Об этом в четверг сообщает пресс-служба команды.

В сезоне-2022/23 "Виртон" занял последнее, 12-е место во втором по силе дивизионе чемпионата Бельгии. Следующий сезон команда проведет в третьем по силе дивизионе страны.

21 июня "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии объявил о переходе Канте. Полузащитник перешел в новую команду на правах свободного агента, поскольку его контракт с английским "Челси" завершился по окончании сезона. Как сообщил в своем Twitter журналист Фабрицио Романо, контракт француза с "Аль-Иттихадом" рассчитан до 2027 года, зарплата за сезон составит €25 млн.

Канте 32 года, он перешел в "Челси" в 2016 году, по разу выиграл с командой чемпионат и Кубок Англии, Лигу Европы, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Всего полузащитник провел за английский клуб 269 матчей, отметившись 13 голами и 16 результативными передачами. По итогам сезона-2016/17 француз был признан лучшим игроком в Английской премьер-лиге. До этого Канте играл за "Лестер", в составе которого стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16. Также он представлял французские "Кан" и "Булонь".

За сборную Франции Канте принял участие в 53 встречах, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Вместе с национальной командой стал чемпионом мира (2018) и серебряным призером чемпионата Европы 2016 года.