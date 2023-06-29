Кремлев: IBA за последние шесть лет продемонстрировала полную финансовую устойчивость

22 июня сессия Международного олимпийского комитета лишила Международную ассоциацию бокса статуса признания

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Международная ассоциация бокса (IBA) за последние шесть лет показала полную финансовую устойчивость организации. Об этом заявил президент IBA Умар Кремлев, комментарий которого в четверг приводит пресс-служба организации.

"Мы хотели бы подчеркнуть, что IBA за последние шесть лет смогла вырасти, не получив ни копейки от своего олимпийского дохода. Находясь на грани банкротства, нам удалось продемонстрировать полную финансовую устойчивость нашей организации, поскольку мы произвели много положительных изменений для конфедераций, национальных федераций, боксеров и тренеров. Это только начало пути, впереди еще много положительных изменений в IBA, мы должны оставаться сосредоточенными на нашем основном бизнесе и оставаться единой организацией", - отметил Кремлев.

22 июня сессия Международного олимпийского комитета (МОК) лишила Международную ассоциацию бокса статуса признания. В 2019 году МОК временно отозвал у IBA статус признания из-за финансового и управленческого кризиса в организации. МОК потребовал от международной федерации провести реформы и отстранил ее от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA.

IBA отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. Федерации бокса США, Великобритании, Швеции, Швейцарии, Германии, Нидерландов и Филиппин в знак протеста вышли из IBA с целью создания новой международной организации под названием World Boxing.

Кремлев возглавляет IBA с декабря 2020 года.