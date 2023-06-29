Спринт и масс-старт чемпионата России по лыжероллерам пройдут по улицам Ханты-Мансийска

Планируется, что в соревнованиях примет участие олимпийский чемпион лыжник Сергей Устюгов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июня. /ТАСС/. Спринт и масс-старт чемпионата России по лыжероллерам состоятся на улицах Ханты-Мансийска 29 и 30 июля. Остальные гонки пройдут в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко, сообщили в четверг ТАСС в отделе по связям с общественностью и СМИ "Юграмегаспорт".

"В Югре определены места проведения чемпионата России по лыжероллерам. Так, в Центре зимних видов спорта им. А. В. Филипенко с 24 по 28 июля состоятся гонка с раздельным стартом, гонка преследования и эстафета. 28-29 июля в центральной части Ханты-Мансийска пройдут спринт и масс-старт", - сказал собеседник агентства.

Планируется, что в соревнованиях примет участие олимпийский чемпион лыжник Сергей Устюгов. Всего ожидается около 150 лучших спортсменов страны. Организаторы также планируют провести различные культурные мероприятия для болельщиков и гостей чемпионата.