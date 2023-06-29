В Чехии запретили участие российских спортсменов и команд в турнирах на территории страны

Также был введен запрет для чешских спортсменов выступать в России

ПРАГА, 29 июня. /ТАСС/. Правительство Чехии одобрило предложение министерства образования, молодежи и спорта запретить участвовать в проводимых в республике соревнованиях спортсменам и командам из России. Об этом сообщило в четверг информационное агентство ЧТК.

Одновременно был введен запрет для чешских спортсменов и команд принимать участие в соревнованиях на территории РФ.

Спортивные федерации Чехии призвали ранее власти страны из-за событий на Украине запретить российским спортсменам и командам участвовать в соревнованиях в республике. Минобразование внесло предложение об этом в кабмин, согласно агентству, как реакцию на данный призыв национальных спортивных федераций.