29 июня, 12:27
Летние олимпийские виды спорта

В Чехии запретили участие российских спортсменов и команд в турнирах на территории страны

EPA-EFE/ Balazs Mohai
© EPA-EFE/ Balazs Mohai

Также был введен запрет для чешских спортсменов выступать в России

ПРАГА, 29 июня. /ТАСС/. Правительство Чехии одобрило предложение министерства образования, молодежи и спорта запретить участвовать в проводимых в республике соревнованиях спортсменам и командам из России. Об этом сообщило в четверг информационное агентство ЧТК.

Одновременно был введен запрет для чешских спортсменов и команд принимать участие в соревнованиях на территории РФ.

Спортивные федерации Чехии призвали ранее власти страны из-за событий на Украине запретить российским спортсменам и командам участвовать в соревнованиях в республике. Минобразование внесло предложение об этом в кабмин, согласно агентству, как реакцию на данный призыв национальных спортивных федераций. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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