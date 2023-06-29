Футболист Головин после отпуска вернется в расположение "Монако" 3 июля

Россиянин выступает за "Монако" с 2018 года

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Российский полузащитник Александр Головин вернется в расположение футбольного клуба "Монако" 3 июля. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе "Монако".

"Большинство игроков после отпуска должны вернуться в расположение "Монако" 3 июля. Александр Головин должен вернуться в понедельник", - сообщили в пресс-службе.

Агент Головина Александр Клюев также сообщил ТАСС, что футболист вернется в расположение "Монако" после отпуска 3 июля.

Головину 27 лет, он выступает за "Монако" с 2018 года. В прошедшем сезоне российский полузащитник провел 45 матчей во всех турнирах, забив восемь мячей и отдав семь результативных передач.