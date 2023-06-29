Бондарь победил в прыжках в воду с вышки на чемпионате России

Серебро завоевал Руслан Терновой, бронзу - Сандро Рогава

ТАСС, 29 июня. Александр Бондарь занял первое место в соревнованиях по прыжкам в воду с 10-метровой вышки среди мужчин на чемпионате России. Соревнования завершились в Екатеринбурге.

Победитель показал результат 511,30 балла. Серебро завоевал Руслан Терновой (498,35), бронзу - Сандро Рогава (457,10). У женщин в прыжках с трехметрового трамплина победила Елизавета Кузина, она набрала 327,90 балла. Второй стала Мария Полякова (326,25), тройку призеров замкнула Кристина Ильиных (309,60).

Бондарю 29 лет, он является бронзовым призером Олимпийских игр в Токио в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. На его счету также две серебряные (2017, 2019) и две бронзовые (2011, 2019) медали чемпионатов мира по водным видам спорта. На чемпионатах Европы по водным видам спорта Бондарь завоевал три золота (два - в 2018 году, одно - в 2020-м), два серебра (2014, 2018) и одну бронзу (2014). До 2015 года на международных соревнованиях спортсмен представлял Украину.