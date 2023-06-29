Федерация спортпрограммирования и "Лаборатория Касперского" усилят подготовку спортсменов

По словам Евгения Касперского, альянс с федерацией поможет не только усилить подготовку спортсменов к участию в соревнованиях, но и в целом будет способствовать наращиванию кадрового потенциала в IТ-сфере

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Федерация спортивного программирования и "Лаборатория Касперского" заключили соглашение, в рамках которого будет усилена подготовка спортсменов к участию в соревнованиях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерации.

"Президент федерации, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, председатель правления федерации, заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов и генеральный директор "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский подписали соглашение о сотрудничестве по развитию Федерации спортивного программирования", - рассказали в пресс-службе.

По словам Касперского, альянс с федерацией поможет не только усилить подготовку спортсменов к участию в соревнованиях, но и в целом будет способствовать наращиванию кадрового потенциала в IТ-сфере. "Развитие детско-юношеского спорта - это отличная возможность для студентов и школьников расширить свои знания, усилить компетенции, а также узнавать из первых рук о том, что происходит в мире информационных технологий", - отметил он.

По мнению Паршина, подобные партнеры, как "Лаборатория Касперского" помогут федерации развиваться в международном направлении еще активнее.

Как отметил Байсултанов, чьи слова приводит пресс-служба, стратегическое сотрудничество федерации и "Лаборатории Касперского" будет в равной степени полезно для обеих сторон. "Мы через соревновательную мотивацию поможем в подготовке и повышении квалификации кадров. А наши партнеры, в том числе в проведении соревнований и подготовке актуальных для IТ-отрасли задач", - добавил он.