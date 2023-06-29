Костомаров опубликовал новое видео из больницы, на котором делает упражнения

Фигурист продемонстрировал, как поднимается на протезах по лестнице

ТАСС, 29 июня. Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров в четверг опубликовал второе видео из больницы на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

На видео Костомаров делает упражнения и поднимается на протезах по лестнице. "Каждый день стараюсь делать что-то новое. Но хочется уже бежать и прыгать", - говорится в сообщении, размещенном на странице олимпийского чемпиона.

Первое видео из больницы Костомаров опубликовал 26 июня, на нем он занимается на велотренажере. 27 июня источник сообщил ТАСС, что Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

8 мая фигурист опубликовал в Instagram сообщение, отметив, что "много трудностей еще впереди". Он выразил надежду, что справится с ними благодаря близким, родным и врачам, которые вытащили его "с того света".