Шестнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева вышла в основную сетку Уимблдона

В финальном раунде квалификации она обыграла немку Тамару Корпач

ТАСС, 29 июня. Российская теннисистка Мирра Андреева в четверг в финальном раунде квалификации Уимблдона обыграла немку Тамару Корпач.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 5:7, 6:2 в пользу россиянки, получившей в квалификации седьмой номер посева. Ее соперница имела 19-й номер посева. Жеребьевка основной сетки Уимблдона, в ходе которой определится соперник Андреевой, состоится 30 июня.

Ранее Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, который стал дебютным взрослым турниром Большого шлема в карьере россиянки. В текущем сезоне она также дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой.

16-летняя Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 16 апреля спортсменка завоевала титул на турнире Международной федерации тенниса в Кьяссо (Швейцария), 23 апреля выиграла соревнования в Беллинцоне (Швейцария). Россиянка стала первой в истории теннисисткой, выигравшей несколько титулов на уровне W60 или выше до 16-летия.

Корпач 28 лет, она располагается на 120-й строчке мирового рейтинга, на ее счету нет титулов WTA. На турнирах Большого шлема немка не проходила дальше первого круга.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля, это третий в сезоне турнир Большого шлема. В 2022 году россияне не участвовали в соревнованиях из-за запрета со стороны организаторов, в текущем сезоне российские теннисисты могут выступить на Уимблдоне в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.