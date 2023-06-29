29 июня, 15:43
НХЛ

Нападающего Костина обменяли в клуб Национальной хоккейной лиги "Детройт"

AP Photo/ Lucas Peltier
Нападающий "Детройта" Клим Костин
© AP Photo/ Lucas Peltier

Ранее российский хоккеист выступал за "Эдмонтон"

ТАСС, 29 июня. Российский нападающий Клим Костин на правах обмена перешел из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон" в "Детройт". Об этом в четверг сообщила пресс-служба "Эдмонтона".

Вместе с Костиным в "Детройт" отправился американский нападающий Кайлер Ямамото. Игроки перешли в обмен на будущие предложения.

Костину 24 года, он выступал за "Эдмонтон" с 2022 года. В регулярном чемпионате прошлого сезона он провел 57 матчей, в которых набрал 21 (11 шайб + 10 голевых передач) очко. В плей-офф нападающий в 12 играх набрал 5 (3+2) очков. Ранее Костин в НХЛ играл за "Сент-Луис", в России игрок выступал за московское "Динамо" и омский "Авангард". 

Теги:
НХЛ
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