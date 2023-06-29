"Чикаго" выбрал россиянина Канцерова во втором раунде драфта НХЛ

Нападающего выбрали под общим 44-м номером

ТАСС, 29 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" во втором раунде драфта под общим 44-м номером выбрал российского нападающего Романа Канцерова. Мероприятие проходит в Нэшвилле (штат Теннесси, США).

Первым россиянином, выбранным на нынешнем драфте, стал защитник ярославского "Локо" Дмитрий Симашев, он отправился в "Аризону" (6-й общий номер). После него "Филадельфия" забрала нападающего Матвея Мичкова (7-й общий номер), права на которого в России принадлежат петербургскому СКА. Под 12-м номером драфта "Аризона" выбрала одноклубника Симашева по "Локо" форварда Даниила Бута, под 31-м номером в "Колорадо" ушел защитник "Омских ястребов" Михаил Гуляев.

Ранее "Чикаго", имевший право выбирать под общим первым номером, взял на драфте канадского форварда Коннора Бедарда. Под общим 19-м номером в первом раунде клуб забрал американского нападающего Оливера Мура.

Канцерову 18 лет, в предыдущем сезоне он выступал за клуб Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Стальные лисы" из Магнитогорска. В регулярном чемпионате он провел 45 матчей и набрал 54 (27 шайб + 27 голевых передач) очка. В плей-офф в трех играх нападающий набрал 3 (1+2) очка.

В драфте принимают участие хоккеисты, которые родились между 1 января 2003 года и 15 сентября 2005 года. Кроме того, в нем могут участвовать незадрафтованные игроки не из Северной Америки 2002 года рождения, а также те, кто драфтовался два года назад, но не подписал контракт ни с одним клубом НХЛ.