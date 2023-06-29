Юрист рассказала, что российских спортсменов не смогут заставить покинуть Чехию

В четверг агентство ЧТК сообщило, что правительство Чехии одобрило предложение министерства образования, молодежи и спорта запретить участвовать в проводимых в республике соревнованиях спортсменам и командам из России

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российских спортсменов не смогут заставить покинуть Чехию после запрета со стороны правительства страны на участие в соревнованиях на своей территории. Об этом ТАСС в четверг рассказала руководитель спортивной практики "Клевер консалт" юрист Анна Анцелиович.

29 июня информационное агентство ЧТК сообщило, что правительство Чехии одобрило предложение министерства образования, молодежи и спорта запретить участвовать в проводимых в республике соревнованиях спортсменам и командам из России. Одновременно был введен запрет для чешских спортсменов и команд принимать участие в соревнованиях на территории РФ. В составе чешского футбольного клуба "Словацко" числится российский полузащитник Владислав Левин.

"Могут ли российских спортсменов заставить покинуть Чехию? Запрет на участие в соревнованиях - это не запрет на проживание на территории Чехии, - сказала Анцелиович. - То есть экстрадировать по спортивному признаку его не могут, это только в уголовном праве. Они могут запретить спортивным клубам или иным организациям подписывать с российскими игроками контракты. Но вывезти их из страны нельзя".

Спортивные федерации Чехии ранее призвали власти страны из-за событий на Украине запретить российским спортсменам и командам участвовать в соревнованиях в республике. Минобразования внесло предложение об этом в кабмин, как сообщает ЧТК, как реакцию на данный призыв национальных спортивных федераций.

Анцелиович отметила, что данный запрет коснется только спортсменов. "Исходя из той новости, которую я посмотрела, это коснется только спортсменов", - сказала она.