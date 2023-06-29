Анцелиович: российский игрок сможет обратиться в ФИФА при разрыве чешским клубом контракта

Ранее правительство Чехии одобрило предложение министерства образования, молодежи и спорта запретить участвовать в проводимых в республике соревнованиях спортсменам и командам из России

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российский игрок сможет обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА), если чешский клуб захочет расторгнуть с ним контракт. Об этом ТАСС в четверг рассказала руководитель спортивной практики "Клевер консалт" юрист Анна Анцелиович.

29 июня информационное агентство ЧТК сообщило, что правительство Чехии одобрило предложение министерства образования, молодежи и спорта запретить участвовать в проводимых в республике соревнованиях спортсменам и командам из России. Одновременно был введен запрет для чешских спортсменов и команд принимать участие в соревнованиях на территории РФ. В составе чешского футбольного клуба "Словацко" числится российский полузащитник Владислав Левин.

"Клубы из Чехии могут попытаться расторгнуть контракт с российским игроком, если им действительно запрещено и они посчитают, что это распространяется на командные виды спорта, но тогда их будет ждать достаточно длинный спор в ФИФА, потому что расторжение не по инициативе игрока, а клуба, - сказала Анцелиович. - А в регламентах ФИФА закреплена стабильность футбольных контрактов, если кто-то подписал, то обязан соблюдать, то есть здесь речь может идти о большой компенсации в отношении игрока. Получается, что клубы могут расторгнуть контракт, но потом игрок может обратиться в ФИФА с требованием выплаты ему компенсаций, потому что клуб не имел права расторгать договор, а он расторг контракт в одностороннем порядке, это запрещено регламентом ФИФА, поэтому игрок сможет требовать компенсацию".

"Вы же понимаете, что это такие исключительные обстоятельства, которые появились относительно недавно, - сказала Анцелиович в ответ на вопрос о том, были ли подобные инциденты ранее. - Единственный случай, который я вспоминаю, это Уимблдон, когда Международная федерация тенниса разрешила выступать россиянам под нейтральным флагом, а в Уимблдоне заявили, что не хотят допускать россиян к соревнованиям. Тогда Международная федерация тенниса это осудила, пригрозила организаторам соревнований санкциями, на следующий год Уимблдон разрешил участвовать россиянам и белорусам".