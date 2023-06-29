Девятнадцать российских хоккеистов выбрали на драфте НХЛ 2023 года

В первом раунде были задрафтованы Дмитрий Симашев, Матвей Мичков, Даниил Бут и Михаил Гуляев

ТАСС, 29 июня. Клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выбрали 19 российских игроков на драфте 2023 года. Мероприятие завершилось в четверг в Нэшвилле (штат Теннесси, США).

В первом раунде под 6-м общим номером был выбран защитник ярославского "Локо" Дмитрий Симашев, он отправился в "Аризону", после него "Филадельфия" забрала нападающего Матвея Мичкова (7-й общий номер), права на которого в России принадлежат петербургскому СКА. Под 12-м номером драфта "Аризона" выбрала одноклубника Симашева по "Локо" форварда Даниила Бута, под 31-м номером в "Колорадо" ушел защитник "Омских ястребов" Михаил Гуляев.

Во втором раунде защитник Роман Канцеров был выбран под 44-м номером "Чикаго". В третьем раунде "Калгари" взял нападающего Айдара Суниева под 80-м номером, "Филадельфия" выбрала вратаря Егора Заврагина под 87-м. В четвертом раунде "Каролина" под 100-м номером выбрала форварда Александра Рыкова, "Монреаль" под 110-м номером взял защитника Богдана Конюшкова, под 126-м номером "Каролина" забрала нападающего Станислава Ярового. В пятом раунде нападающий Михаил Ильин был выбран под 142-м номером "Питтсбургом", вратарь Евгений Волохин - под 144-м номером "Монреалем", защитник Никита Ишимников - под 155-м номером "Колорадо", голкипер Руслан Хажеев - под 158-м номером "Каролиной". В шестом раунде нападающий Тимур Муханов был выбран под 163-м номером "Каролиной", вратарь Егор Егоров - под 176-м номером "Калгари". В седьмом раунде под 198-м номером "Флорида" выбрала нападающего Степана Звягина, "Сент-Луис" под 202-м номером взял форварда Никиту Сысуева, под 222-м номером "Каролина" задрафтовала вратаря Егора Вельмакина.

На драфте НХЛ в 2022 году клубы лиги выбрали 23 российских игрока. Рекорд по количеству задрафтованных хоккеистов из России был установлен в 2000 году - 42. Тогда драфт состоял из 11 раундов, он был сокращен до 7 раундов в 2005 году, с тех пор наибольшее количество россиян было выбрано в 2021 году - 29.

Под первым номером "Чикаго" выбрал канадца Коннора Бедарда, под вторым номером "Анахайм" взял шведа Лео Карлссона, под третьим номером "Коламбус" забрал канадца Адама Фантилли.

В драфте 2023 года приняли участие хоккеисты, которые родились между 1 января 2003 года и 15 сентября 2005 года. Кроме того, в нем могли участвовать незадрафтованные игроки не из Северной Америки 2002 года рождения, а также те, кто драфтовался два года назад, но не подписал контракт ни с одним клубом НХЛ. Из российских игроков первыми номерами драфтов становились Илья Ковальчук (2001, "Атланта", ныне "Виннипег"), Александр Овечкин (2004, "Вашингтон") и Наиль Якупов (2012, "Эдмонтон").