Второй в сезоне "Формулы-1" этап со спринтерской гонкой стартует в Австрии

Лидером чемпионата является нидерландец Макс Ферстаппен

ТАСС, 30 июня. Программа девятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2023 года - Гран-при Австрии - стартует в пятницу. Данный этап станет вторым в сезоне, в рамках которого состоится спринтерская гонка.

Всего таких Гран-при в 2023 году будет шесть. В нынешнем чемпионате формат гоночного уик-энда со спринтом вновь претерпел изменения. Если раньше в пятницу проводилась квалификация к субботней спринтерской гонке, а результат заезда на 100 км определял стартовую решетку на основную воскресную гонку, то сейчас в пятницу будет проведена квалификация к основной гонке, а в субботу вместо второй свободной практики состоится квалификация к спринту, которая по сравнению с квалификацией к воскресному заезду пройдет в укороченном формате: первый сегмент будет длиться 12 минут, второй - 10, третий - 8. Система начисления очков за спринт осталась прежней, их получат первые восемь пилотов: победитель заработает восемь баллов, финишировавший восьмым - один.

Уверенным лидером чемпионата в Австрию приехал двукратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из команды "Ред Булл", на его счету шесть выигранных гонок из восьми. На прошлом этапе он сравнялся с бразильцем Айртоном Сенной по победам в "Формуле-1" - на счету обоих по 41 финишу на первом месте, по этому показателю они делят пятое место в истории. Следующим ориентиром для Ферстаппена станет француз Ален Прост (51 победа), рекордсменом является британец Льюис Хэмилтон (103). В текущем сезоне нидерландец опережает ближайшего преследователя - партнера по команде мексиканца Серхио Переса - на 69 очков.

Гран-при Австрии вернулся в календарь "Формулы-1" в 2014 году после 11-летнего отсутствия. Автодром расположен в Шпильберге, трасса включает в себя четыре прямые и десять поворотов. С полностью нажатой педалью газа гонщики проезжают 66% дистанции круга. Среди действующих пилотов на Гран-при Австрии побеждали Хэмилтон (2016), финн Валттери Боттас (2017, 2020), Ферстаппен (2018, 2019, 2021) и монегаск Шарль Леклер (2022). В рамках Гран-при Штирии в Австрии выигрывали Хэмилтон (2020) и Ферстаппен (2021).

Первая часть свободных заездов начнется в 14:30 мск, квалификация к основной гонке - в 18:00 мск. В субботу состоятся квалификация к спринту (13:00 мск) и сама спринтерская гонка (17:30 мск). Завершится программа этапа в воскресенье основной гонкой (16:00 мск).