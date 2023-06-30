Фигуристы Морозова и Еременко будут тренироваться в группе Крыловой

Спортсмены вернутся из США в Россию в конце июля - начале августа

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Танцевальный дуэт фигуристов Аннабель Морозова и Игорь Еременко вернется в Россию в конце июля - начале августа и начнет подготовку к контрольным прокатам сборной России в группе тренера Анжелики Крыловой. Об этом Крылова сообщила в пятницу ТАСС.

4 февраля источник сообщил ТАСС, что Морозова, выступавшая в танцевальном дуэте с Дэвидом Нарижным, проводит совместные тренировки с Еременко в США, позднее эту информацию подтвердил хореограф-постановщик Илья Авербух. В сезоне-2022/23 Еременко работал с группами, которые курирует Авербух.

"Аннабель и Игорь возвращаются в Россию в конце июля - начале августа, они будут кататься в нашей группе, готовиться к контрольным прокатам. Николай Морозов (отец Аннабель - прим. ТАСС) поставил им произвольную программу, заканчивает работу над ритмическим танцем", - сообщила Крылова.

В группе Крыловой тренируются танцоры Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. "Василиса и Валерий позитивно восприняли эту новость, им будет на пользу тренироваться на одном льду с этой парой. Уверена, им это пойдет только на пользу. Ждем ребят", - рассказала Крылова.

"Мы вышли 19 июня на новый каток "Кристалл", лед просто замечательный. Главное, что люди очень доброжелательные - все помогают, а это способствует тренировкам. Хочу поблагодарить Федерацию фигурного катания на коньках России, Москомспорт, Академию фигурного катания Москвы за предоставленные условия для хорошей и продуктивной работы на результат. И, конечно, сказать большое спасибо "Мегаспорту", где мы прокатались пять лет", - отметила тренер.

Морозовой 22 года, вместе с Нарижным она выступала с весны 2022 года. Спортсмены стали победителями этапов Гран-при России в Москве и Казани. Еременко 25 лет, он выступал в дуэте с Софьей Шевченко, с которой стал победителем юниорского финала Гран-при (сезон-2018/19) и бронзовым призером юниорского чемпионата мира (2019).