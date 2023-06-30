В федерации велоспорта объяснили, почему стартов на треке и шоссе не будет на Играх дружбы

По словам генерального директора Федерации велосипедного спорта России Юрия Кучерявого, организаторы хотят провести компактные соревнования

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Состязания по велогонкам на шоссе и треке не включены в программу Игр дружбы 2024 года из-за желания организаторов провести компактные соревнования, на которые обязательно придут зрители. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый.

"В программу Игр дружбы мы заявили BМХ и маунтинбайк, - рассказал Кучерявый. - Велошоссе мы не заявили не потому, что трасса в Крылатском находится под угрозой закрытия. У нас же и соревнования на треке тоже не включены, хотя сам трек нормально функционирует. Выбор BМХ и маунтинбайка связан с желанием включить компактные виды, на которые обязательно придут зрители, сейчас занимаемся проработкой всех этих вопросов".

Как сообщал ранее ТАСС, руководители общероссийских спортивных федераций до 26 июня должны были отправить в оргкомитет Игр дружбы предложения по формированию программы мероприятия.

Секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов 16 июня сообщил, что глава государства Владимир Путин принял решение о проведении первых летних Всемирных игр дружбы в сентябре 2024 года в Москве. По словам Филиппова, подготовка уже началась, в настоящее время прорабатывается программа соревнований. Планируется, что Игры Дружбы будут проходить один раз в четыре года.