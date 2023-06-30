РУСАДА обратилось в Минспорт с просьбой принять меры к одной из спортивных федераций

По данным Российского антидопингового агентства, в одной из федераций в течение 12 месяцев было зафиксировано более пяти случаев нарушения антидопинговых правил

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Министерство спорта РФ в настоящее время рассматривает обращение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) с просьбой принять меры в отношении одной из общероссийских спортивных федераций, в которой было выявлено более пяти случаев нарушения антидопинговых правил в течение 12 месяцев. Об этом на Всероссийском совещании по актуальным проблемам реализации антидопинговой политики сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"В соответствии с пунктом 14.2 Общероссийских антидопинговых правил при выявлении пяти и более случаев нарушения антидопинговых правил, допущенными спортсменами и (или) персоналом спортсменов, которые относятся каким-либо образом к общероссийской спортивной федерации, РУСАДА может обратиться в федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта с просьбой принять меры в отношении данной федерации, - сказала Логинова. - В том числе рассмотреть вопрос о целесообразности финансирования общероссийской спортивной федерации. По одной из спортивных федераций в данный момент рассматривается такое обращение".

Согласно информации с сайта РУСАДА в период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года вступили в действие дисквалификации представителей из 27 видов спорта. В трех общероссийских спортивных федерациях (бодибилдинга, пауэрлифтинга и тяжелой атлетики) количество наказанных за последние 12 месяцев превышает пять человек.