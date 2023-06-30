В фестивале "Московский спорт" принимают участие более 60 ресторанов столицы

Шеф-повара добавили в меню эксклюзивные здоровые и полезные блюда, посвященные столичному спорту

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Более 60 ресторанов столицы принимают участие в фестивале "Московский спорт", приуроченному к 100-летию московского спорта. Об этом ТАСС в пятницу рассказали организаторы фестиваля.

Шеф-повара лучших заведений Москвы добавили в меню эксклюзивные здоровые и полезные блюда, посвященные столичному спорту.

© Андрей Карташов/ ТАСС

Специальные "спортивные" сеты, состоящие из 3-4 подач, разбиты на три ценовые категории: от 1 190 до 2 490 рублей. Все сеты составлены исключительно из полезных продуктов. Также ряд заведений предлагает специальный десерт "Мохито-авокадо", который, как рассказали ТАСС, пользуется наибольшим спросом у посетителей. Его цена составляет 375 рублей.

Фестиваль продлится до 2 июля. Ранее в честь юбилея московского спорта был запущен тематический поезд в столичной подземке на Сокольнической линии.

27 июня 1923 года был учрежден Высший совет физической культуры и его московское отделение.