СМИ: Луис Энрике станет главным тренером футбольного клуба "Пари Сен-Жермен"

Контракт будет подписан на два года

ТАСС, 30 июня. Испанец Луис Энрике в ближайшее время возглавит французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен". Об этом в пятницу на своей странице в Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, контракт со специалистом будет подписан на два года. Отмечается, что испанец будет представлен в качестве наставника команды после того, как руководство парижан расторгнет соглашение с нынешним главным тренером французом Кристофом Гальтье. Романо отметил, что завершение этого процесса очень близко.

Последним местом работы Энрике была сборная Испании, которую он возглавлял с 2019 года. Испанец покинул должность 8 декабря после того, как команда уступила сборной Марокко (0:0, 0:3 - пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре 2022 года. Под его руководством национальная команда стала бронзовым призером чемпионата Европы (2021) и финалистом Лиги наций (2021).

Энрике 53 года, до этого он возглавлял итальянскую "Рому", испанские "Сельту" и "Барселону", с которой дважды становился чемпионом Испании, трижды - обладателем Кубка Испании, побеждал в Суперкубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. В 2015 году Международная федерация футбола признала его лучшим тренером года.