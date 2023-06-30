В Кировауле рассказали об участии Хабиба Нурмагомедова в благоустройстве села

Ранее было принято решение о переименовании села Кироваул в Манапкалу - в честь отца бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагамедов и его близкие активно помогают в благоустройстве села Кироваул, которое решено переименовать в честь его отца Абдулманапа. Об этом ТАСС в пятницу рассказала секретарь администрации села Умакусум Сагитова.

Во вторник Народное собрание Дагестана подавляющим большинством голосов поддержало постановление о переименовании Кироваула в Манапкалу - в честь заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. Окончательное решение о переименовании населенного пункта принимается на федеральном уровне.

"Заявки на переименование поступили от большинства односельчан, от всех инстанций, включая школу, садик, медицинские учреждения, - рассказала Сагитова. - Приятно, что сейчас еще больше людей узнает о нашем маленьком селе, которое, возможно, будет известным на весь мир".

"Хабиб и его окружение очень многое делают для нашего населенного пункта: заасфальтировали дороги, поменяли электропровода, установили трансформаторы, расчистили канавы. Для села они готовы делать буквально все", - добавила она.

Население Кироваула составляет около 4 тыс. человек. Сагитова отметила, что Хабиб Нурмагомедов всячески помогает жителям, однако не афиширует, что поддержка идет от его имени. "Хабиб - прекрасный, замечательный человек, у которого нет никакого высокомерия, он уважительный, доброжелательный, большой души человек", - сказала она. Собеседница агентства отметила, что в населенном пункте есть современный спортивный комплекс, в котором Абдулманап Нурмагамедов тренировал борцов.

Абдулманап Нурмагомедов скончался в 2020 году, ему было 57 лет. Он являлся заслуженным тренером России, мастером спорта СССР по вольной борьбе. За свою тренерскую карьеру он воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, этот показатель включен в Книгу рекордов России, как рекордное количество воспитанников - чемпионов мира. Он тренировал сына, который стал одним из самых успешных бойцов в истории UFC.