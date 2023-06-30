Артемьев рассказал о ситуации с играющими в Европе российскими регбистами

В Европе продолжают выступать российские регбисты, несмотря на геополитическую ситуацию

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российские регбисты продолжают выступать за европейские клубы, несмотря на геополитическую ситуацию. Об этом ТАСС в пятницу заявил председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

"Их не очень много. Но они продолжают свое выступление. Их не выгоняют. Но небольшое представительство мы имеем", - сказал Артемьев.

Исполнительный комитет Всемирной федерации регби (World Rugby) 1 марта 2022 года принял решение временно отстранить российскую сборную от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления. Также было приостановлено членство Федерации регби России в международной организации.