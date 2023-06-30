Более 30 белорусских атлетов примут участие в международных играх "Дети Приморья"

Соревнования пройдут во Владивостоке с 1 по 6 июля

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Делегация Белоруссии отправилась во Владивосток для участия в I летних международных спортивных играх "Дети Приморья", которые пройдут с 1 по 6 июля. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии.

"В нашу команду вошли 32 юных спортсмена до 16 лет в 7 видах спорта: баскетбол 3х3, настольный теннис, легкая атлетика, самбо, бокс, тяжелая атлетика, греко-римская борьба", - отмечается в сообщении пресс-службы.

"На состязания по легкой атлетике мы отобрали восемь человек - это лучшие спортсмены 2008 года рождения", - сообщил старший тренер национальной команды Белоруссии по легкой атлетике Андрея Чучвала. По его словам, участие в соревнованиях позволит повысить спортивный уровень легкоатлетов, которые в своей стране уже добились высоких результатов. "Акцент у нас сделан на прыжковых дисциплинах, в спринте пока решили не конкурировать", - сказал тренер.

Церемония открытия I международных летних спортивных игр "Дети Приморья" состоится 2 июля во Владивостоке.