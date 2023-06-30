Союз биатлонистов России оспорит решение суда присудить выплату бывшему аудитору

В организации отметили, что у них нет фактов того, что услуги по договору оказывались СБР не только на бумаге

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) оспорит решение арбитражного суда присудить выплату аудиторской компании за оказанные услуги. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе СБР.

В 2021 году СБР решил отсудить у аудиторской фирмы "Кэнсалтинг-Сервис" и индивидуального предпринимателя Ольги Рогач 5,15 млн рублей и 2 млн рублей соответственно. Юрлицам были поданы встречные иски, по итогам разбирательств арбитражные суды полностью отклонили иски СБР и обязали организацию выплатить "Кэнсалтинг-Сервис" 5,15 млн рублей, Рогач - 5,23 млн рублей.

"СБР оспорит решение арбитражного суда, потому что у нас нет фактов того, что услуги по договору оказывались СБР не только на бумаге, - сообщили в организации. - К сожалению, после победы [Виктор Майгурова] на выборах [президента СБР] в 2020 году никаких документов по этому договору передано не было. Тогда аудиторская компания указала нам, что у СБР были выплаты, не подтвержденные документами. Мы запросили эти документы у непосредственных участников подписания договора - так и возник этот судебный процесс".

"Оригинала договора мы так и не увидели - суду наши оппоненты смогли предъявить только фотокопии, которые исключают возможность проведения полноценной экспертизы. При этом форма договора - абонентская, то есть он был составлен таким образом, что СБР должен платить в любом случае, даже если услуги по договору не предоставлялись, а штраф при неоплате услуг вовремя практически удваивает расходы СБР", - отметили в федерации.

"Кэнсалтинг-Сервис" и Рогач в СБР привел бывший исполнительный директор СБР Сергей Голиков, тогда федерацию возглавлял Владимир Драчев. По его словам, привлечение сторонних организаций позволило СБР сократить вдвое расходы на бухгалтерское и юридическое сопровождение. Сейчас бывший исполнительный директор также намерен добиться от СБР возмещения судебных расходов.

Голиков в 2020 году подписал с новым руководством СБР соглашение, в котором стороны обговорили условия расторжения его трудового договора. Они отказались от взаимных претензий, в качестве компенсации он получил около миллиона рублей.