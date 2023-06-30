На турнире в Белоруссии выступят 22 российских легкоатлета, включая Данила Лысенко

Турнир "Мы вместе" в Бресте с 1 по 2 июля

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Двадцать два российских легкоатлета планируют выступить на международном турнире "Мы вместе", который пройдет в белорусском Бресте с 1 по 2 июля. Как сообщили ТАСС в пятницу в Белорусской федерации легкой атлетики, в числе участников соревнований значится победитель зимнего чемпионата мира 2018 года в прыжках в высоту Данил Лысенко.

"На турнире в Бресте выступят 22 легкоатлета из России, - сказала собеседница ТАСС. - В заявку вошли прыгуны в высоту Данил Лысенко, Никита Курбанов, Александра Ярышкина и Матвей Рудник, метатели диска Алексей Худяков, Александр Добренький, Алексей Сысоев, Максим Качанов и Глеб Сидорченко, метатели копья Борис Бездольный, Дмитрий Тарабин, Элла Веденеева и Владислав Панасенков, метатели молота Валерий Пронкин, Софья Палкина и Елизавета Царева, толкательница ядра Снежана Трофимец, бегуньи Вера Филатова и Полина Граудынь, а также многоборцы Елена Ермолина, Александр Комаров и Вероника Тычинкина".

1 июля стартует основной квалификационный отбор на легкоатлетический турнир Олимпиады в Париже. Игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.