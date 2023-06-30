СМИ: главного тренера ПСЖ Гальтье задержали на 24 часа из-за дела о расизме

По информации RMC Sport, Кристоф Гальтье во время работы в "Ницце" отправил бывшему директору клуба Жюльену Фурнье письмо, в котором указал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман

ТАСС, 30 июня. Главный тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Кристоф Гальтье был задержан на 24 часа в Ницце в рамках расследования дела о расистских оскорблениях. Об этом в пятницу сообщила радиостанция RMC Sport.

Отмечается, что также был задержан сын Гальтье. Через 24 часа задержанные либо будут отпущены, либо должны быть доставлены в суд для принятия решения о судебном разбирательстве.

В апреле RMC Sport сообщила, что Гальтье может грозить тюремный срок за расистские высказывания - специалист отправил бывшему директору "Ниццы" Жюльену Фурнье письмо, в котором указал на недопустимость нахождения в команде большого количества чернокожих и мусульман. Также радиостанция отметила, что если обвинения докажут, то Гальтье будет грозить тюремное заключение на срок до трех лет и штраф в размере €45 тыс.