"Зенит" объявил о переходе футболиста сборной России Коваленко

Соглашение с 19-летним игроком рассчитано до 2028 года

ТАСС, 30 июня. Российский полузащитник Александр Коваленко перешел из футбольного клуба "Сочи" в петербургский "Зенит". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Соглашение с игроком рассчитано до 2028 года.

Коваленко 19 лет, минувший сезон он провел в аренде в самарских "Крыльях Советов". В составе самарцев игрок провел 30 матчей в различных турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи. За сборную России Коваленко принял участие в одном матче, полузащитник вышел на поле в товарищеской игре против команды Киргизии в сентябре 2022 года (2:1), не отметившись результативными действиями.

"Зенит" в минувшем сезоне в пятый раз подряд стал чемпионом России.