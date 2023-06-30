Тарпищев назвал неприятным одно из требований Уимблдона по допуску россиян

Организаторы теннисного турнира не допустят до соревнований российских и белорусских игроков, которые финансируются компаниями, находящимися под санкциями

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Требование организаторов Уимблдона не допускать к турниру российских теннисистов, получающих финансирование от государства, является неприятным. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России(ФТР) Шамиль Тарпищев.

"Тем, у кого есть такие спонсоры, на две недели придется отказать от них, но не на всегда же, - сказал Тарпищев. - Поэтому ничего страшного нет, хотя, конечно, это неприятно".

Ранее глава ФТР рассказал, что все российские теннисисты, которые хотели выступить на Уимблдоне, примут участие в турнире в этом году.

В 2023 году организаторы Уимблдона - Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета - приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в качестве нейтральных спортсменов и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать поддержку проведению спецоперации на Украине в различных формах и получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.

Уимблдон является третьим в сезоне турниром Большого шлема и проводится на травяном покрытии в Лондоне. В нынешнем году соревнования пройдут с 3 по 16 июля.