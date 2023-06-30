Студенты из ЛНР приняли участие в шоу-матче по Dota 2

Встреча прошла в рамках Молодежного форума по киберспорту

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Шоу-матч по Dota 2 между студентами Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ) и Российского экономического университета (РЭУ) им. Г. В. Плеханова прошел в пятницу в рамках Молодежного форума по киберспорту. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Молодежный форум по киберспорту проходит на площадке Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу студентов из Москвы. Студенты из Москвы играли на территории РЭУ, студенты из ЛГПУ подключились онлайн.

"Этот форум проходит в рамках Дня молодежи, как очевидно, что киберспорт является молодежным направлением, корень и ядро составляют молодые ребята, хотя, конечно, бывают спортсмены и за 50 лет, но в головоломках, где не требуется реакция, - сказал ТАСС президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит. - Как ни крути, это спорт молодых, а молодежь всегда ассоциируется со студенчеством, студенчество является самым прекрасным возрастом в жизни каждого человека, как по мне, и вот как раз РЭУ предоставил возможность для совместного проведения такого мероприятия. В его рамках мы хотим показать и новые направления, например, сейчас подаем документы на признание новой дисциплины нашего вида спорта "Виртуальная реальность", здесь можно посмотреть современные разработки, пощупать, также здесь проходят различные образовательные мастер-классы, соревнования среди студентов и более широкой аудитории".

"Основная функция спорта - это объединение, как раз подобные шоу-матчи позволяют наглядно продемонстрировать единение территорий, идей, ценностей. Поэтому это хорошее воплощение. Также можно посмотреть красивую игру", - добавил Смит.

Начальник управления цифровой трансформации РЭУ Михаил Начевский отметил, что мероприятие проводится в том числе в рамках соглашения с Федерацией компьютерного спорта России. "Российский экономический университет с киберспортом давно, наши команды играют, побеждают, сегодня в товарищеском матче удалось вырвать победу, чему мы очень рады, - сказал Начевский ТАСС. - На Восточном экономическом форуме в 2022 году у нас было подписание [соглашения] о сотрудничестве с Федерацией компьютерного спорта России, в рамках в том числе стратегии развития университета и реализации соглашения у нас появилась возможность проведения подобного мероприятия, которое, мы надеемся, станет ежегодным. Более того, Российский экономический университет обладает обширной филиальной сетью, мы планируем и будем рады, если наша филиальная сеть будет задействована".

"Также университет проводит на своих площадках киберспортивные события, задействуя в том числе международные филиалы. В первую очередь это наш внутренний турнир, на котором мы отбираем сборные по дисциплинам, также университет активно развивает это направление как с точки зрения образовательной части, так и научной составляющей", - добавил он.

Развитие киберспорта в Москве

Президент Федерации компьютерного спорта Москвы Максим Флер рассказал о развитии вида спорта в столице. "С одной стороны, нам немного проще работать, потому что в Москву все приходит очень быстро и быстро адаптируется и становится модным, - сказал Флер ТАСС. - С другой стороны, это огромный регион, аудитория немного избалована тем, что здесь происходит. Несмотря на это, мы видим, что киберспорт продолжает развиваться, растут его аудитория и охваты, проводится достаточно много мероприятий. Москва как город делает серию мероприятий, это московский киберспорт, Московская студенческая киберспортивная лига, которая является частью Всероссийской студенческой лиги, то есть фактически отборочные соревнования на это событие, а оно самое большое в студенческом киберспорте".

"Учитывая то, сколько вузов у нас сконцентрировано в Москве, мы видим большую возможность на это влиять и развивать. В Московской студенческой киберспортивной лиге участвуют более 50 учебных заведений, мы рассчитываем, что эти цифры будут расти и интерес будет сохраняться. Очень часто мы вместе с Федерацией компьютерного спорта России делаем совместные мероприятия, в том числе в студенческом поле, надеемся, что Москва сможет принимать и всероссийские соревнования, привозить сюда студенческие команды из других городов. Хотя понимаю позицию Федерации компьютерного спорта России, что такие мероприятия нужно проводить и в других регионах", - добавил Флер.

День молодежи был учрежден в СССР 7 февраля 1958 года и отмечался ежегодно в последнее воскресенье июня, а с 1993 го года - 27 июня.