В Париже в ходе беспорядков повредили объект Олимпийских игр 2024 года

В результате поджога нескольких автобусов пострадал фасад тренировочного центра по водным видам спорта

ТАСС, 30 июня. Фасад тренировочного центра по водным видам спорта Олимпийских игр 2024 года в Париже был поврежден во время беспорядков. Об этом в пятницу сообщили агентству Reuters в SOLIDEO - компании, отвечающей за инфраструктуру будущих соревнований.

"Автобусы, припаркованные рядом со строительной площадкой тренировочного центра, были подожжены. Фасад здания получил незначительные повреждения", - говорится в заявлении.

Убийство полицейским 17-летнего француза 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Дижон, Лилль, Лион, Марсель, Страсбург и Тулуза. Только в ночь на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. 30 июня газета Le Parisien сообщила, что в ходе беспорядков были задержаны 875 участников массовых беспорядков.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.