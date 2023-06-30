УЕФА пригласил российского арбитра Карасева на сбор в сентябре

С марта 2022 года российские судьи не назначаются на матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригласил российского арбитра Сергея Карасева на сентябрьский сбор судей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

"УЕФА пригласил Сергея Карасева на сбор судей в сентябре", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 2 марта 2022 года в пресс-службе УЕФА сообщили, что из-за обстоятельств и трудностей с поездками за границу судьи из России не будут назначаться на матчи под эгидой организации.

Карасеву 43 года, он работает на матчах чемпионата России с 2008 года. С 2010 года является судьей ФИФА. Карасев также работал на матчах Лиги чемпионов, Лиги Европы, чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх. В 2021 году он получил назначение на матч за Суперкубок УЕФА, в котором играли английский "Челси" и испанский "Вильярреал" (1:1, 6:5 по пенальти).