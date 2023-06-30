В ЦСКА заявили, что предложение ПАОКа по Чалову не соответствует желаниям и амбициям клуба

28 июня журналист Фабрицио Романо сообщил, что ПАОК направил ЦСКА трансферное предложение по Федору Чалову

ТАСС, 30 июня. Предложение греческого футбольного клуба ПАОК по трансферу российского нападающего московского ЦСКА Федора Чалова не соответствует желаниям и амбициям армейской команды. Об этом "Спорт-Экспрессу" в пятницу сообщил директор по коммуникациям красно-синих Кирилл Брейдо.

28 июня журналист Фабрицио Романо сообщил, что ПАОК направил ЦСКА трансферное предложение по Чалову.

"Наличие предложения можем подтвердить. Однако согласны с мнением наших болельщиков, которые писали в комментариях о его несоответствии рынку. Мы также можем отметить несоответствие нашим желаниям и амбициям", - сказал Брейдо.

Чалову 25 лет, он является воспитанником ЦСКА, всего за основную команду армейского клуба провел 220 матчей, в которых отметился 73 голами и 39 голевыми передачами. В составе ЦСКА он трижды стал серебряным призером чемпионата России, выиграл кубок и суперкубок страны. В сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. В 2022 году Чалов на правах аренды выступал за швейцарский "Базель", сыграл 16 матчей, забил 4 мяча, сделал 2 голевые передачи и стал серебряным призером местного чемпионата. За сборную России Чалов провел 4 матча и не отметился результативными действиями.

В завершившемся чемпионате Греции ПАОК занял третье место с 67 очками. Чемпионом страны стал АЕК (83 очка).