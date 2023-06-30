В ЦСКА заявили, что предложение ПАОКа по Чалову не соответствует желаниям и амбициям клуба

ТАСС, 30 июня. Предложение греческого футбольного клуба ПАОК по трансферу российского нападающего московского ЦСКА Федора Чалова не соответствует желаниям и амбициям армейской команды. Об этом "Спорт-Экспрессу" в пятницу сообщил директор по коммуникациям красно-синих Кирилл Брейдо.
28 июня журналист Фабрицио Романо сообщил, что ПАОК направил ЦСКА трансферное предложение по Чалову.
"Наличие предложения можем подтвердить. Однако согласны с мнением наших болельщиков, которые писали в комментариях о его несоответствии рынку. Мы также можем отметить несоответствие нашим желаниям и амбициям", - сказал Брейдо.
Чалову 25 лет, он является воспитанником ЦСКА, всего за основную команду армейского клуба провел 220 матчей, в которых отметился 73 голами и 39 голевыми передачами. В составе ЦСКА он трижды стал серебряным призером чемпионата России, выиграл кубок и суперкубок страны. В сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. В 2022 году Чалов на правах аренды выступал за швейцарский "Базель", сыграл 16 матчей, забил 4 мяча, сделал 2 голевые передачи и стал серебряным призером местного чемпионата. За сборную России Чалов провел 4 матча и не отметился результативными действиями.
В завершившемся чемпионате Греции ПАОК занял третье место с 67 очками. Чемпионом страны стал АЕК (83 очка).