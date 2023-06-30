Российский боец Ян не планирует выходить на поединок против Веры

Ранее с боя против эквадорца снялся американец Генри Сехудо

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян не рассматривает вариант проведения поединка против эквадорца Марлона Веры 19 августа. Об этом ТАСС в пятницу сообщил менеджер Яна Саят Абдрахманов.

Ранее с боя против Веры из-за травмы снялся бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Генри Сехудо.

"Не рассматриваем", - ответил Абдрахманов на вопрос о возможности боя против Веры.

В активе 30-летнего Яна 16 побед и 5 поражений в ММА. Он является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе.