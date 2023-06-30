Россиянка Касаткина вышла в финал теннисного турнира в Истбурне

В полуфинале она обыграла итальянку Камилу Джорджи

ТАСС, 30 июня. Первая ракетка России Дарья Касаткина в пятницу обыграла итальянку Камилу Джорджи в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истбурне.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу россиянки, посеянной на турнире под девятым номером. Джорджи не имела номера посева. В финале Касаткина встретится с американкой Мэдисон Киз, которая ранее в пятницу в другом полуфинале обыграла соотечественницу Коко Гауфф (6:3, 6:3).

Решающий матч турнира в Истбурне станет для Касаткиной 13-м финалом на соревнованиях WTA, на счету россиянки 6 титулов под эгидой организации. Ранее Касаткина не побеждала на турнирах на травяных кортах, в единственном в карьере финале на этом покрытии в британском Бирмингеме в 2021 году российская спортсменка уступила представительнице Туниса Онс Жабер (5:7, 4:6).

Касаткиной 26 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В составе сборной России Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

Джорджи 31 год, она располагается на 67-й строчке мирового рейтинга. На ее счету 4 титула WTA. На турнирах Большого шлема лучшим результатом Джорджи является выход в четвертьфинал Уимблдона 2018 года.

Турнир в Истбурне относится к категории WTA 500 и проводится на травяном покрытии, его общий призовой фонд составляет свыше $780 тыс. Соревнование завершится 1 июля, в прошлом году обладательницей трофея стала чешка Петра Квитова. Из россиянок на турнире в Истбурне побеждали Светлана Кузнецова (2004), Екатерина Макарова (2010) и Елена Веснина (2013).