Женщинам в Иране разрешили посещать футбольные матчи

В последние годы женщины допускались до просмотра футбольных матчей в стране по квотам

ТАСС, 30 июня. Высший совет национальной безопасности Ирана дал женщинам право посещать стадионы для просмотра футбол. Об этом в пятницу сообщило агентство ISNA.

"Женщины смогут посещать стадионы. Высший совет национальной безопасности принял это решение. Назначена рабочая группа, ответственная за реализацию проекта. Министерство внутренних дел, министерство спорта и молодежной политики, федерация футбола и два учреждения министерства информации находятся в процессе разработки плана реализации преобразования. Женщины смогут посмотреть матчи на стадионах "Голь Гоухар" в Сирджане, "Накш-э Джахан" и "Фулад Шехр" в Исфахане и "Гядыр" в Ахвазе. Должен быть подготовлен стадион "Азади" в Тегеране", - привело агентство слова главы Федерации футбола Ирана Мехди Таджа.

Женщинам в Иране было запрещено посещать мужские спортивные соревнования после Исламской революции 1979 года. В последние годы женщины допускались до просмотра футбольных матчей в стране по квотам. В 2018 году президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана и государственных чиновников предоставить гарантии того, что женщинам разрешат посещать матчи сборной.

После заявления Инфантино женщины в Иране получали квоты на посещение отдельных матчей. В 2019 году примерно 3,5 тыс. женщин присутствовали на квалификационном матче чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Ирана и Камбоджи, он стал первым за почти 40 лет, на котором женщины были представлены массово.